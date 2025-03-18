Başkan Erdoğan’dan eşi Emine Erdoğan’ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kuran'ı Kerim okundu.

Yaşlıların, Başkan Erdoğan'ın sürprizi ve Emine Erdoğan'ın ilgisi dolayısıyla memnuniyetlerini ilettiği programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikayesini paylaştı.