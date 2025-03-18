Başkan Erdoğan’dan eşi Emine Erdoğan’ın yaşlılarla iftarına sürpriz ziyaret

Edinilen bilgiye göre, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Devlet Konukevi'nde, huzurevi sakinleri ve ülke genelinden gelen yaşlıların katılımıyla "Vefa İftarı" programı düzenlendi.
Basına kapalı gerçekleşen programda, Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle yaptığı iftarın ardından, Devlet Konukevi'ne gelerek, yaşlılara sürpriz yaptı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarın ardından yaşlılarla samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı iftar programında, 75 yaşındaki hafız Abdülkadir Sağlam tarafından Kuran'ı Kerim okundu.
Yaşlıların, Başkan Erdoğan'ın sürprizi ve Emine Erdoğan'ın ilgisi dolayısıyla memnuniyetlerini ilettiği programda, dedesi Çanakkale şehidi, eşi ve damadı 15 Temmuz şehidi olan Vehibe Sayın da hikayesini paylaştı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN VEFA İFTARI PAYLAŞIMI
Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle değerli büyükleri, Milletin Evi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Asırlık çınarlarımızla, rahmet dolu Ramazan ayının manevi huzurunu paylaşarak hasbihal ettik, hasret giderdik. Bu anlamlı akşamı ziyaretleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çok şükür ki, evlerimizin ve kalplerimizin baş köşesinin, her zaman büyüklerimize ait olduğu bir kültürümüz var.