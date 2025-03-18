Büyük zafere görkemli kutlama

I. Dünya Savaşı'nın devam ettiği süreçte, Birleşik Krallık ve Fransa'nın başını çektiği itilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nı aşarak İstanbul'a ulaşmaya çalışmış, güçlü Osmanlı savunması karşısında ağır kayıplar vererek 18 Mart 1915 tarihinde geri çekilmek zorunda kalmıştı. Büyük zafer tarihin de akışını değiştirmiş, Çarlık Rusya'yı yıkıma sürüklemiş, savaşı da uzatarak İngiltere ve Fransa'da iç krizi tetiklemişti.

BOĞAZDA DEV GEÇİT TÖRENİ

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü, bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çanakkale'deki etkinlikler, sabah saatlerinde 21 pare top atışı ile başlayacak. Deniz Kuvvetleri'ne ait 12 gemi, Çanakkale Boğazı'nda geçit törenini icra ederek vatandaşları selamlayacak.

TÜRK YILDIZLARI DA SAHNEDE

Türk Yıldızları ise Çanakkale semalarında heyecan verici bir gösteriye daha imza atacak. Mehteran Birliği 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler verecek. Özel gün kapsamında şehitliklere karanfiller bırakılacak, Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Ayrıca bu akşam Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı 20.45'te gerçekleştirilecek.

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TÖREN

Şehitler Abidesi'nde bir anma programı da düzenlenecek. Çelenk sunumu ile başlayacak törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Mehteran Birliği'nin Çanakkale Kordon Boyu'nda konseri de 17.00'de yapılacak.



İRADEMIZİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR

ÇANAKKALE VALİSİ ÖMER TORAMAN: Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şanlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak, en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

GEBZE'DEN ÇANAKKALE'YE PEDAL ÇEVİRDİLER

Gebze Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Çanakkale'de Güzide Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından karşılandı. Gebze'den uğurlanan bisiklet kafilesi, 420 kilometrelik yolculuğun ardından Çanakkale Şehitliği'ne ulaştı. Sporcular, zaferin kazanıldığı cepheleri ve şehitlikleri ziyaret etti.



40 BİN LALE DİKİLDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ekipler, tüm noktalarda şehitliklerin bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fide ile 40 bin lale soğanı dikildi.