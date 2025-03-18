Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Terör örgütü silah bırakıp kendini feshetmeli

"ARTIK BU TOPRAKLARDA KAN VE GÖZYAŞI OLMASIN İSTİYORUZ"

Yılmaz, "Ülke içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle yaptığımız kararlı mücadeleye herkes şahittir. Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız ve korucularımız ile büyük başarılara imza attık. 40 yıldır ülkemizin önünde engel teşkil eden, askerinden polisine, sivilinden kamu görevlilerine kadar on binlerce insanımızın hayatına mal olan terör belasından kalıcı ve kesin olarak kurtulmaya kararlıyız. Terör son bulsun, acılar dinsin, kardeşlik pekişsin ve artık bu topraklarda kan ve gözyaşı olmasın istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge üzerinde emperyalist güçlerin tuzaklarının bozulmasını, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olmasını istediklerini aktaran Yılmaz, "Gelecek nesillere terörün olmadığı bir ülke ve terörün olmadığı bölge miras bırakmak istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye'nin inşası sürecinde şu iki önemli hedefe ulaşmayı arzu ediyoruz; birincisi, hiçbir pazarlık, hiçbir al-ver olmadan, kayıtsız ve şartsız terör örgütünün silah bırakarak kendisini feshetmesi, ikincisi ise terörün yol açtığı sorunların kalıcı olarak ortadan kaldırılması. 85 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz diyoruz. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara da bu kardeşliğimizle, bin yıllık tarihi birikimimizle müsaade etmeyeceğimizi en güçlü şekilde haykırıyoruz. Tüm bu gayretleri sarf ederken, aziz şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir tutumun içinde bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayız." görüşünü paylaştı.

Birlik ve beraberlik içinde çalışarak şehitlerin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nı, bölgemizde emperyalist oyunların akamete uğratıldığı, barışın, güvenliğin ve dayanışmanın asrı haline getireceğiz. Türkiye Yüzyılı, inşallah kardeşliğin, huzurun ve refahın yüzyılı olacaktır. Bugüne kadar nasıl sizlerin yanında olduysak, bundan sonra da her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Kendilerinin aziz şehitlere olan minnet borçlarını yalnızca sözle değil, her an ve tüm imkanlarla yerine getirmekle yükümlü olduklarını vurgulayan Yılmaz, şehitlere bir kez daha rahmet diledi.