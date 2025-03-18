Cumhurbaşkanı’na pankartlı teşekkür

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Antalya'da şehrin trafiğini rahatlatacak Duraliler, Uncalı, Sanayi ve Kepezüstü Katlı Kavşaklarını üstlenip yapımına başladı. İnşaat çalışmaları hızla sürerken, vatandaşlar şehir trafiğine can suyu olacak kavşaklara kavuşmak için gün sayıyor.

Duraliler Kavşağı inşaat sahasına ise kimliği belirsiz kişiler tarafından asılan pankartlar dikkat çekti. Pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilirken, 'Kavşakları kimin yaptırmadığını biliyoruz' ifadeleri ile gönderme yapıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de belediye meclis toplantısında AK Partili Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde 10 yılda 32 kavşak kazandırıldığını vurgularken, Böcek zamanında ise '0' kavşak yapıldığını dile getirdi.