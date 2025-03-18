DEM’den MHP ve AK Parti’ye ziyaret

DEM Parti heyeti MHP ve AK Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı. Meclis'te gerçekleştirilen görüşmede MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu bulundu. Yalçın görüşmeye ilişkin "Çok faydalı bir görüşme oldu" değerlendirmesini yaptı. DEM Parti heyeti, MHP'nin ardından AK Parti'ye de ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Genel Başkanvekili Efkan Ala bulundu.