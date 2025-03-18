Haberler Gündem Haberleri Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüsünde Çanakkale Zaferi izi: Gözümüz daima vatan toprağında
Giriş Tarihi: 18.3.2025 14:34 Son Güncelleme: 18.3.2025 14:40

Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüsünde Çanakkale Zaferi izi: Gözümüz daima vatan toprağında

Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüyü Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Milli Savunma Bakanlığı o görüntüyü "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında" notuyla paylaştı.

AA
Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüsünde Çanakkale Zaferi izi: Gözümüz daima vatan toprağında

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Uzaydan da baksak gözümüz daima vatan toprağında" başlığıyla yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığının kuruluşunun birinci yılında, sınır tanımayan keşif yolculuğunun devam ettiği aktarıldı.

Uzay yolculuğu kapsamında Göktürk-1 uydusunun Şehitler Abidesi'nden aldığı görüntüye yer verilen paylaşımda, "8 yıldır uzaydaki gözümüz olarak başarıyla görev yapan Göktürk-1 uydumuz, 100 bininci görüntüyü de Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nden aldı. Gelibolu Yarımadası'nı uzaydan görüntüleyen Göktürk-1, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi saygıyla selamlıyor." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göktürk-1 uydusunun 100 bininci görüntüsünde Çanakkale Zaferi izi: Gözümüz daima vatan toprağında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz