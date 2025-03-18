Hasta adam Avrupa! AB, Türkiye’nin savunma, jeostrateji, nüfus ve siyasi gücüne muhtaç!

Düşmez kalkmaz bir Allah... Bize 60 yıldır Avrupa Birliği yolunda barikat üstüne barikat kuran, FETÖ'sünden PKK'sına, ASALA'sından DHKP-C'sine kadar türlü teröriste kucak açıp kol kanat geren, bize askeri ve ekonomik ambargolar uygularken, Güneydoğu sınırımızdaki bölücülere silah yağdıran, eğitim veren şu Avrupa'nın zavallı ve muhtaç halini görüyor musunuz?
ABD, Rus tehdidi karşısında onları dımdızlak ortada bırakınca şöyle bir etraflarına bakındılar, "Acaba bizi kim kurtarabilir?" diye. İstikrarlı devlet yapısı, güçlü ordusu, parmak ısırtan savunma sanayi, onca badireyi atlatıp düze çıkan ekonomisi ve dinamik nüfus yapısıyla Türkiye'den başkasını göremediler.
Lafın gelişi söylemiyorum, bizi yıllardır AB'ye almayan Avrupa, tıpkı Ukrayna Lideri Zelenski gibi koruyucu şemsiyemiz altına girmek için dört takla atacak.
Gerçekten de önlerinde "hasta adam Avrupa"ya ilaç olacak Türkiye'den başkası yok. 2000 yılında Avrupa medyası "Türkiye Avrupa'nın Afganistan'ı" diye manşetler atıyordu.
2025 yılına geldiğimizde şükür ki Bloomberg'in şu yorumunu görmek bu gözlere nasip oldu: "Türkiye, Osmanlı'dan beri en güçlü döneminde. Avrupa, Türkiye'ye; savunma, jeostrateji, nüfus ve siyasi güçte muhtaç..."
Bugünleri gösteren Rabb'ıma binlerce şükürler olsun...