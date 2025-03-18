Hasta adam Avrupa! AB, Türkiye’nin savunma, jeostrateji, nüfus ve siyasi gücüne muhtaç!

ABD, Rus tehdidi karşısında onları dımdızlak ortada bırakınca şöyle bir etraflarına bakındılar, "Acaba bizi kim kurtarabilir?" diye. İstikrarlı devlet yapısı, güçlü ordusu, parmak ısırtan savunma sanayi, onca badireyi atlatıp düze çıkan ekonomisi ve dinamik nüfus yapısıyla Türkiye'den başkasını göremediler.