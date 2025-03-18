MHRS kapasitesindeki artış bekleme süresini azalttı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesinin artmasıyla randevu talebi bekleme sürelerinin yüzde 50'nin altına düştüğünü bildirdi. Kurtcebe, poliklinik randevu kapasitesinin artırılmasıyla, sağlık hizmetlerinde önemli ölçüde iyileşme sağlandığını belirtti. Mesai içi ve dışı kaydırma poliklinikleriyle hastaların randevu almasının kolaylaştığını belirten Kurtcebe, "Özellikle son birkaç ayda MHRS kapasitelerimizi üst düzeyde artırdık. Gerek mesai içi gerekse mesai dışı vardiya dediğimiz kaydırma polikliniklerimizle beraber bu kapasitelerimizi üst düzeye çıkardık. Bekleme oranlarımız da önceki 3 aya baktığımızda yüzde 50'nin de altına, daha aşağı seviyelere inmeye başladı" dedi. Kurtcebe, vatandaşların birkaç gün içinde polikliniklerden randevu alabildiklerini belirterek, "Ankara'da günlük ortalama 100 binin üzerinde MHRS kapasitemiz var. Kapasitemizin yüzde 80'i kadarı doluluk oluyor. Vatandaşlarımız da randevulara yüzde 90 oranında sadakat gösteriyor" diye konuştu. Kurtcebe, iftar sonrasında hastanelerdeki duruma ilişkin de "Acillerde büyük bir yoğunluk yok. Normal poliklinik hizmetleri acillerde de veriliyor" dedi. ANKARA