Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! "Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli"
Giriş Tarihi: 18.3.2025 14:30 Son Güncelleme: 18.3.2025 14:32

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! "Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli"

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede; İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

"NETANYAHU'YA ULUSLARARASI TOPLUM ARTIK DUR DEMELİ"

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü! "Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli"
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