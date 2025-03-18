Terörsüz Türkiye için cesur bir adım attık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından "AK Parti Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile İftar Programı"nda bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın, "Soframızda birlik, yolumuzda istikrar" temalı iftar programındaki açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bu mübarek günlerin şevki, yılın diğer günlerindeki çalışmalarımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır. Bugün de ramazanın manevi atmosferine gölge düşürmeye çalışanların olduğunun farkındayız. İnsanlarımız milli ve manevi değerlerinin sembollerine samimiyetle sahip çıkmanın yanı sıra farklı hayat biçimlerini de hoşgörüyle karşılıyor. Türkiye'nin beşeri zenginliği, küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hâlâ güç ve güven kaynağımızdır.

MUSİBETİN ÇÖZÜMÜ İÇİN

Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni, ne inancı, ne mezhebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimi tesis ettik. Cumhur İttifakı olarak eşgüdüm halinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye ile Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. Politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz.

Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz. Bu yılı da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız.

MUHALEFET ÇÜRÜMÜŞ YAPIDA

Muhalefet cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz. Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler, genel başkanı ve o makama göz diken aktörleri ile tüm vakitlerini üç yıl sonrasının seçimine hasret ederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar. 'Daha kötü ne olabilir' dedikçe bakıyorsunuz, ertesi gün daha fazlası, daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Muhalefet çürümüş yapıda. Belediyelerde yolsuzluklar ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile tahammül sınırlarını zorlamaya başladı.

DAHA SIKI ÇALIŞMALIYIZ

Siyaset sahada yapılır. Gönüllere sahada girilir. Bunu yaparsak diğerleri ne yaparlarsa yapsınlar beyhudedir. Rabbim, 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır' diyor. Muhalefet gibi çalışmadan siyaset yaptığımızı sanırsak, onlar gibi oluruz. Biz çok çalışacağız, bilinçli çalışacağız. Biz gerekeni yaptıktan sonrasını Rabb'imiz bilir. Ramazan Bayramı'nın sonrasında havaların ısınmasının ardından sıkı çalışmaya başlamalıyız. Unutmayın, bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanları ile doldurulacaktır.

ÜLKENİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ



Bizim gündemimiz bellidir, biz deprem gibi, sağlık gibi, tarım gibi, enerji gibi, ekonomi gibi, dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem program olarak sürekli kendini yenileme kabiliyetine sahip olmasıdır. AK Parti'nin en önemli vasfı sürekli yenileme özelliğidir. Eser ve vizyon siyaseti ile bir dahaki seçimlerde partimizi iktidara taşımakla kalmayacak, Cumhuriyetimizi ikinci yüzyıla taşıyacak Türkiye Yüzyılı'nı sizler oluşturacaksınız. Hizmetkârlık makamı kibri, riyayı kaldırmaz. Bize düşen milletimizle tek yürek haline gelmektir. Bu yoldan sapmadığımız sürece AK Parti iktidarı 2053'e kadar da 2073'e kadar da yoluna devam eder. AK Parti'ye ömür biçenlerin hepsinin ömrü bitti ama biz dimdik ayaktayız. Sıkıntı çektiğimiz hususların hiçbiri diğerlerinin oluşturduğu şeyler değildir, kendi hatalarımızdır.







AK KÜTÜPHANEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kütüphaneyi ziyaret etti. Erdoğan kütüphanede Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kitaplarla 'Fatih'in Şiiri' isimli eseri inceledi. Erdoğan AK Parti'nin projelerini anlatan kitaba da bir süre oturarak göz attı.



EMİNE ERDOĞAN: DAVA VE YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, düzenlenen iftar programı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davete katılan dava ve yol arkadaşlarına teşekkür eti. Emine Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bu akşamki iftarımızı, AK Parti'mizin Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yaptık. Değerli dava ve yol arkadaşlarıma soframızı şereflendirdiği için teşekkür ediyorum.