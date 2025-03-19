110 yıllık gurur

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla tüm yurtta anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Büyük coşku ve heyecanın yaşandığı Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in TBMM tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı Kanun'la Çanakkale'ye verilen "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi. Törende, Çanakkale Boğazı'nda demirli "TCG Kınalıada" korvetinden 21 pare top atışı yapıldı.

'ÇANAKKALE RUHUYLA MÜCADELE'

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ndeki tören ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından bir konuşma yapan Yılmaz, "Çanakkale'de kazanılan zafer, ilerleyen yıllarda Kurtuluş Savaşı'nın ilham kaynağı olmuş ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Çanakkale, küllerinden doğan bir milletin birlik ve beraberlik ruhunun abideleştiği şanlı zaferler diyarıdır. Çanakkale ruhu, yokluk ve zorluklar karşısında asla yılmamak, bağımsızlık, adalet ve merhametten vazgeçmemektir. Çanakkale ruhunu canlı tutmak, vatanımıza, hürriyetimize ve bizi biz yapan mukaddes değerlere sarsılmaz bağlılığımızı korumaktır. Bugün de aynı bilinçle, ülkemizin bekasına yönelik tehditlere karşı Çanakkale ruhuyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Çanakkale, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde aşamayacağız engel olmadığını gösteren bir kılavuzdur. Milli birlik karşısında emperyalist güçlerin 'tek dişi kalmış canavar' olarak planlarının bozulduğu er meydanıdır" dedi.

'KARDEŞLİĞİN YÜZYILI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlenen etkin diplomasinin, Türkiye'yi uluslararası müzakerelerin, barış ve istikrar arayışının önemli bir aktörü haline getirdiğini belirten Yılmaz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana, barışın sağlanması için her türlü diplomatik çabayı gösterdiklerini, Gazze'de yaşanan soykırıma ilk dakikadan itibaren sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "Suriye'den Kafkasya'ya, Afrika'daki anlaşmazlıklardan Libya iç savaşının çözümüne kadar üstlendiğimiz yapıcı inisiyatif ve çatışmaları önlenme çabası, ülkemizin barışa katkıda bulunma kabiliyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl kahramanca mücadele verdiysek arkasında birçok karanlık odağın bulunduğu terör örgütlerine karşı da aynı azim ve inançla mücadelemizi verdik, vermeye devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'nı huzurun ve kardeşliğin yüzyılı yapmaya kararlıyız" diye konuştu.

'BU RUHA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise, "Dünyada barışın, huzurun ve kardeşliğin güçlenmesi için mücadele vermek, Çanakkale şehitlerimize ve tarihimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Çanakkale ruhuna sahip çıkmaya, Çanakkale'yi anlatmaya, etnik, dini hiçbir ayrım yapmadan mazlum milletlerin sesi olmaya ve gönül coğrafyalarımızla güçlü ilişkiler kurmaya devam edeceğiz" dedi.



ANKA III'TEN ZAFER UÇUŞU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkânlarla geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı'nın iki prototipi, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümü için saygı uçuşu gerçekleştirdi. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan ANKA III'ün iki prototipi 35 dakika süren uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaştı. Uçuş testinde tek yer kontrol istasyonu üzerinden çoklu uçak kontrolü ve sonrasındaki sürü uçuş faaliyetlerinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı.



NUSRET MAYIN GEMİSİ ZAFERİN RUHUNU YAŞATIYOR

Çanakkale Savaşları sırasında boğazdaki intikal rotalarına döktüğü mayınlarla dünya tarihinin sayılı dönüm noktalarından birini belirleyen Nusret Mayın Gemisi, sergilendiği Mersin'in Tarsus ilçesinde ziyaretçilerine zafer ruhunu yeniden yaşatıyor. D-400 karayolu kenarındaki parkta sergilenen Nusret Mayın Gemisi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gemiyi inceleyen vatandaşlar, şehitlere dua ediyor.





BAKÜ VE BAĞDAT'TAKİ ŞEHİTLER UNUTULMADI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'nde ve Irak'ın başkenti Bağdat'taki Türk Şehitliği'nde anma törenleri düzenlendi. Türkiye'nin, Pakistan'ın başkenti İslamabad, Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Belçika'nın başkenti Brüksel'deki büyükelçiliklerinde de anma törenleri yapıldı.



SEYİT ONBAŞI'NIN MEZARINI ZİYARET ETTİLER

Sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocaseyit köyündeki mezarı başında anıldı. Anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törende, Seyit Onbaşı'nın azmini ve cesaretini gelecek nesillere aktarmanın bir vefa borcu olduğu, milli birlik ve beraberlik duygularının bu tür anmalarla daha da pekiştiği vurgulandı.

ŞEHİTLER 81 İLDE DUALARLA ANILDI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla tüm yurttaki şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Vatandaşların da katıldığı törenlerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve dualar okundu. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Bazı şehit aileleri, evlatlarının mezarı başında gözyaşı döktü. İstanbul Valiliği'nce Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenin ardından Eyüp Sultan Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Erzurum'da Karskapı Şehitliği'nde de Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitliğe karanfil bırakıldı.





ELLERİNE KINA YAKARAK CEPHEYE UĞURLADILAR

VATAN savunmasına katılan keşşaf (izci) birliğinin tamamı Çanakkale'de şehit olan Balıkesir Lisesi'nin öğrencileri, şehitleri yaptıkları duygusal etkinlikle andı. Temsili etkinlikte asker kıyafetleri giyerek askerlik şubesine giden ve ardından avuçlarına kına yakılan öğrenciler Çanakkale cephesine uğurlandı.