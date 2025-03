Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı’nı inşallah bereketin yüzyılı yapacağız

Bakan Yumaklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verilen iftarda,başta Gazze olmak üzere, tüm mazlum milletlere yüce Allah'tan huzur ve felah niyaz etti.

Üreticilerin sofralara bereket kattığını vurgulayan Yumaklı, "Gıdada ele güne muhtaç olmuyorsak, bunun temeli sizlersiniz. Pandemide, depremde, her koşulda üretimden vazgeçmeyen siz gizli kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Biz de 160 bin personelimizle, her gün, her koşulda yanınızda olmayı sürdürüyoruz. Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla, el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bereketin yüzyılı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, yürüttükleri çalışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğini hissettiklerinin altını çizerek, "Tarım sektörüne verdiğiniz destekten ötürü zat-ı alinize şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin dört bir yanından milletin evine gelerek bize gönüllerini açan siz değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.