Batı’nın kibir abideleri Çanakkale’yi geçemedi

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin dört bir yanında eşzamanlı olarak devlete hizmetlerinden dolayı asker, polis, gazi ve şehit ailelerine dağıtılan madalya ve berat töreninde konuşan Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi'yle ilgili önemli mesajlar verdi:

Şehitlerimizin hatıraları istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacaktır. Bu topraklar üzerinde bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız gökyüzüne yükseliyorsa, ülkemizde özgürce ve onurluca yaşayabiliyorsak, bunun arkasında şehitlerimizin fedakârlığı, gazilerimizin de cesareti var. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın, vatanımızda başımız dik, alnımız ak bir şekilde yaşamayı sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Çanakkale, itilaf devletlerinin Birinci Dünya Savaşı'nı kısa yoldan sona erdirmek için açtıkları bir cepheydi. İtilaf kuvvetleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale'den geçebileceklerini zannediyorlardı. Hatta dönemin İngiliz Bahriye Nazırı Churcill'in şöyle söylediği rivayet edilir: "Türkler mi? Bir elimizi arkamıza bağlar, diğer elimizle ezer geçeriz onları." Evet, büyük bir kibirle geldikleri Çanakkale'yi ne yaptılarsa geçemediler. Kendi tabirleriyle ifade edecek olursak tarihin gördüğü en kalabalık Haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar. Yenilmez armada dedikleri savaş gemilerine rağmen başaramadılar. Uzun menzilli toplarına, makineli tüfeklerine ve milyonlarca mermilerine rağmen başaramadılar. İşgal ruhu Çanakkale'de hüsrana uğradı.

Hiçbir silah vatan sevgisine galip gelemez. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır. Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz. Çanakkale'deki kardeşliği, cesareti, imanı anlamayan bu ülkenin ve milletin kodlarını çözemez. Allah'ın izniyle kimse bizim aramıza kandan ve gözyaşından duvarlar öremeyecektir.



EMPERYALİSTLERİN TEHDİT VE ŞANTAJLARINA BOYUN EĞMEYİZ



Çanakkale'de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacak, şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Çanakkale şehitlerinin evlatları olarak zorluklar karşısında yılmayacağız. Saldırılar karşısında geri adım atmayacağız. Tehditlere ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Emperyalistlerin oyunlarına karşı uyanık olacak, ortak yaşama irademize darbe vurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. El ele, Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz.