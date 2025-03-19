Erdoğan’dan Filistin için telefon trafiği: Dünya Gazze’deki katliama dur demeli

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki sahur katliamı sonrası Batılı liderlerle soykırımın durdurulması için telefon trafiği yürüttü. İlk olarak Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşen Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini vurguladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünün altı çizildi. Başkan Erdoğan daha sonra Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.