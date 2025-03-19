Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınırken ilk görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesi devam eden Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK GÖRÜNTÜ

Ekrem İmamoğlu'nun adliyede Mali Şube'den iki polis eşliğinde yürüdüğü görüldü.

EKREM İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, basına yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" TANIMI KULLANILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklamasında İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" tanımını kullanırken gözaltına alınanlar arasında belediyenin çeşitli yöneticileri de bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da gözaltına alındığı bildirildi. İmamoğlu hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında da gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma da İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiyi kapsıyor. Böylece İBB'deki iki ayrı soruşturmada toplamda 106 gözaltı kararı bulunuyor.