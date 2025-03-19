Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı! “İmamoğlu’nun villacısı” Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın danışmanı Murat Ongun, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in de aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltı kararı verildi..

KAÇARKEN YAKALANDI

Şu ana kadar 84 kişi gözaltına alınırken, operasyona dair detaylar saatler geçtikçe ortaya çıkmaya başladı. Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan, kamuoyunda 'İmamoğlu'nun villacısı' olarak tanınan Ali Nuhoğlu, yanına aldığı 40 milyon Tl ile kaçarken yakalandı. 2018 yılında iflasını açıklayarak konkordato ilan eden Nuhoğlu'nu yakın arkadaşı İmamoğlu son anda iflastan kurtarmıştı.