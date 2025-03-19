İşçiler bahane kredi şahane

İzmir'de CHP'li Konak Belediyesi'nden tazminatlarını alamayan emekli belediye çalışanları, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ı ziyaret etti. Başdaş, şubat ayında Konak Belediyesi'nin 60 milyon TL kredi için İller Bankası'na teminat mektubu başvurusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Bizler de emeklilerimiz mağdur olmasın diye bu krediye destek verdik. Ancak bize gelen haberler maalesef bu yönde değil" dedi. Başdaş, Konak Belediyesi'nin hesaplarının başka alanlara kaydırılmış olma ihtimaline dikkat çekerek, "Bazı firmalar bizi arayarak, ilçedeki çöplerin toplanması için satın alınan çöp poşetlerinin dahi parasının hâlâ ödenmediğini söylüyor. Bu haberler bizleri şüpheye düşürüyor. Bizler işçi kardeşlerimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Tazminatlarının derhal ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.

MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN

Başdaş'ı ziyaret eden Sait Kanpak, Aralık 2024'te emekli olduğunu belirterek, "Bana bir ay sonra kıdem tazminatımı ve izin haklarımdan ötürü biriken paramı alacağım söylendi. Hala bekliyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz" dedi. İşçi emeklisi Adnan Tokay ise aralık ayında dilekçesini verdiğini ifade ederek, "İçimizde ekim ayında dilekçesini verip hala haklarını alamayan arkadaşlar var. Ben 1 milyon TL'nin üzerinde alacağım olmasına rağmen sadece 250 bin TL alabildim. Tek kuruş alamayan arkadaşlarımız var. Bizler hakkımızın verilmesini istiyoruz ve bunun için her türlü mücadele yolunu göze alacağız" dedi.





İŞÇİLERİN FERYADINI DUYUN

AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş, hükümetin emekli ikramiyesiyle ilgili eleştirilerde bulunan muhalefetin bu durumu görmesi gerektiğini belirterek, "İşçi, emekli ve emekçi kardeşlerimizin hakkı adına konuşanlar, önce Konak Belediyesi'nden emekli olan kardeşlerimizin feryadını duysun" ifadelerini kullandı.