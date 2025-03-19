İsmail Saymaz’a Gezi Parkı gözaltısı! HTS kayıtları ortaya çıktı: Osman Kavala ile pek çok kez…

İŞTE GEZİ PARKI OLAYLARINDA ATTIĞI TWEETLER

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden attığı o tweetler:

"Ağaç yaşatır, devlet öldürür."

"Erdoğan, askeri vesayete karşı iktidar oldu' diye adını yazdırmak istediği tarihe, 'kışla yapmak isterken isyana yol açtı' diye geçecek."

"Biz bu tarz 'kentli' eylemlerle daha çok karşılaşacağız, zira beyaz yakalıların sınıfsal korku eşiğini açtıkları gündür bu."

"Gel el ele verelim, indirelim Tayyip'i."

"Taksim Meydanı'nda ve Gezi girişinde öbek öbek gençler bekliyor. Parkı terk etmiyorlar."

"Polis çekildi diye parka giren binlerce insana gaz atıldı. Olacak iş değil! Şimdi Elmadağ'da bir miting kalabalığı var."

"Bugün Taksim'de devleti temsil eden salt polisler vardı. Polis bildiğini uyguladı. Sorun polisten çok devlette."

"Gezi Parkı, sana geliyoruz."



"O ki Gezi Parkı beyaz Türklerin isyanıydı, niye hep yoksulları, yoksulların çocuklarını vurdular?"

"Gezi'de faşizme karşı omuz omuza sloganlar atılıyor."