İsmail Saymaz’a Gezi Parkı gözaltısı! HTS kayıtları ortaya çıktı: Osman Kavala ile pek çok kez…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın, Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla görüşme içeriklerinin bulunduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Saymaz'ın evinde arama yapıldı.
OSMAN KAVALA VE CAN ATALAY İLE PEK ÇOK KEZ...
Saymaz'ın, Mehmet Osman Kavala ile 3, Şerafettin Can Atalay ile 113, Çiğdem Mater Utku ile 54, Gökçe Yılmaz Tüylüoğlu ile 10, Ayşe Mücella Yapıcı ile 1, Ahmet Saymadi ile 2, Yahya Kemal Can ile 1, Gamze Sağlık Sarısoy ile 1 kez HTS kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
İŞTE GEZİ PARKI OLAYLARINDA ATTIĞI TWEETLER
Saymaz'ın Gezi Parkı olayları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden attığı o tweetler:
"Ağaç yaşatır, devlet öldürür."
"Erdoğan, askeri vesayete karşı iktidar oldu' diye adını yazdırmak istediği tarihe, 'kışla yapmak isterken isyana yol açtı' diye geçecek."
"Biz bu tarz 'kentli' eylemlerle daha çok karşılaşacağız, zira beyaz yakalıların sınıfsal korku eşiğini açtıkları gündür bu."
"Gel el ele verelim, indirelim Tayyip'i."
"Taksim Meydanı'nda ve Gezi girişinde öbek öbek gençler bekliyor. Parkı terk etmiyorlar."
"Polis çekildi diye parka giren binlerce insana gaz atıldı. Olacak iş değil! Şimdi Elmadağ'da bir miting kalabalığı var."
"Bugün Taksim'de devleti temsil eden salt polisler vardı. Polis bildiğini uyguladı. Sorun polisten çok devlette."
"Gezi Parkı, sana geliyoruz."
"O ki Gezi Parkı beyaz Türklerin isyanıydı, niye hep yoksulları, yoksulların çocuklarını vurdular?"
"Gezi'de faşizme karşı omuz omuza sloganlar atılıyor."