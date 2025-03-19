İsrail döktüğü her damla kanın hesabını verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölücü terör örgütünden ilelebet kurtulmak için yoğun çaba içerisindeyiz. Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bu çalışmaların semeresini inşallah yakında göreceğiz. Derdimiz huzurdur, kardeşliktir, kader ve gönül birliğini hâkim kılmaktır. Burada şunu çok açık söylemek isterim; Arz-ı Mevud hezeyanı ile topraklarımızı kana bulamak isteyenlerin önünde duracağız. Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır.

KARANLIK SENARYOLAR

Kore'de, Kıbrıs'ta ve pek çok yerde Mehmetçiğin sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihe düştüğü eşsiz not hükmündedir. 110 yıl önceki hayâsız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini, milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizi hedef alan karanlık senaryoları engellemeye çalışacağız. Bölücü terör örgütünden ilelebet kurtulmak için yoğun çaba içerisindeyiz. 85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

PARMAKLA GÖSTERİLİYORUZ

Kahraman ordumuz caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline geldi. Son dönemde yaptığımız yüksek teknoloji hamlesiyle yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyesinin üzerine taşıdığımız savunma sanayii alanında parmakla gösteriliyoruz. İnşallah kısa bir zaman içeresinde ikinci uçak gemimizi de yapıyoruz, yapacağız.

Çanakkale Zaferi, Balkan Harbi'nden ve üst üste gelen ihanetlerden yorgun düşmüş ve işgalci güçlerin yorgun adam olarak gördüğü bir milletin yeniden dirilişi olmuştur. Milli Mücadele'nin fitili Çanakkale Zaferi ile ateşlenmiş bu zafer milletimize yepyeni bir kıyam olmuştur. Dünyanın diğer milletleri için müstesna bir zafer olmuştur. Kore'de, Kıbrıs'ta Mehmetçik'in ortaya koyduğu vakurlu duruşu öne çıkmıştır.

Desteğimize ve kardeşliğimize ihtiyaç duyulan her bölgede dostlarımızın yanında olmayı bundan sonra da inşallah sürdüreceğiz. Bu süreçte en büyük dayanaklarımızdan biri Türk Silahlı Kuvvetleri'mizdir. Ordumuzu güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak, imkân ve kabiliyetlerine yenilerini eklemek önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır. Üzerine titrediğimiz ordumuzun dedikodular üzerinden yıpratılmasına izin vermeyiz. Kimden gelirse gelsin bu tür hadsizlikler karşısında ordumuzun ve komuta kadememizin her daim yanındayız. Siz Harbiyelilerin de bu değerlerden asla sapmayacağınızı biliyorum.

TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ



Siyonist rejim dün (önceki) gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Bugün masum çocukları yakan ateş elbet bir gün çırayı tutanları, ateşe benzin tutanları da saracaktır. Türkiye olarak bu mübarek günlerde Gazzeli mazlumların ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Katliamların durması, sükûnet ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.



TÜRKİYE TAKDİR EDİLİYOR



Türkiye Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyayı etkisi altına alan değişim rüzgârını hazırlıklı karşılayan ülkelerden birisidir. Son dönemde uluslararası basında çıkan ülkemiz ile ilgili değerlendirmeler bu başarıyı teyit etmektedir. Daha 3-5 sene öncesine kadar bizi kıyasıya eleştirenlerin çoğu bizi takdir etmeye başladı. Ülkemiz içerisinde bazı çevreler kabullenmese de doğru zamanda hayata geçirdiğimiz doğru stratejimiz sayesinde doğu ile ve batı ile eşit ilişkiler geliştirilen, küresel adaletsizliğe korkusuzca tepki veren, çıkarları ile değerleri arasında tercih yapmak mecburiyetinde kalmayan bir Türkiye gerçeğine kavuştuk. Savunma ve havacılık ihracatımızı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artırarak 7 milyar doların üzerine çıkardık. Son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayii ürünü ihraç ettik. Sadece geçtiğimiz yıl toplam değeri 10 milyar doları aşan sözleşmelere imza attık. 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İnşallah bu sene çok daha yüksek rakamları yakalayacağız.