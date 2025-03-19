İstanbul Anadolu Adliyesi’nde anlamlı iftar

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Ramazan ayı vesilesiyle iftar programı gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya adliye yemekhanesinde meslektaşları ile bir araya geldi. Ailelerinin de katılımıyla iftar yemeği düzenledi, birlikle dualar edilerek iftar yapıldı.

BAŞKAN KAYA'DAN MESLEKTAŞLARINA TEŞEKKÜR

Adliyenin C blok katında düzenlenen iftar yemeğine Cumhuriyet Başsavcıvekilleri, hakim ve Cumhuriyet Savcıları katılırken programda konuşan Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, "Paylaşma ve dayanışma bağlarının güçlendiği manevi huzurun en derinden hissedildiği ramazan ayı vesilesiyle hep birlikte bulunduğumuz bu sofrayı bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz ibadetlerin kabulünü yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFI

Programda Başsavcı Koç ile Komisyon Başkanı Kaya, meslektaşlarının çocukları ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Başsavcı ve Başkanın yine adliyede görevli personel için de bir iftar programı düzenleyerek bir araya geleceği öğrenildi.