İstiklal ateşi sonsuza dek sönmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir. 'Çanakkale geçilmez' diyen kahramanlarımızın imkânsızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek. Ölümsüz destanın 110'uncu yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN BİRLİK MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum. Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyiz alacaktır. Düşmansız Türkiye'yi başaranların ahfadı terörsüz Türkiye'yi inşa ve ihya edeceklerdir" mesajı verdi.