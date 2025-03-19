Kar yağışı sebebiyle birçok ilde okullar tatil edildi! Meteoroloji’den uyarılar peş peşe gelmişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Samsun, Sinop, Ordu, Şırnak, Hakkâri, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Öte yandan birçok ilde okullar tatil edildi. İşte okullar tatil edildiği tüm iller...
NİĞDE
Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde yarın yağışIı hava ve buzlanma beklendiği belirtildi.
ERZİNCAN
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçemiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, buzlanmaya karşı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Adana'nın yüksek kesimlerinde gün içerisinde etkili olan dolu ve kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Adana Valiliği, karla beyaza bürünen Tufanbeyli ilçesinde yarın, buzlanmaya karşı bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini açıkladı.
AKSARAY
Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
KIRŞEHİR
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAYSERİ
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
SİVAS
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.
ISPARTA
Şarkikaraağaç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçede eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.
KONYA
Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Açıklamada, "Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
YOZGAT
Yozgat'ta il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarım gün ara verildi.Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi ihtimali nedeniyle eğitime ara ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "19 Mart 2025 Çarşamba günü il merkezi ve tüm ilçelerde meteorolojik verilere göre devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde yarım gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Hacıbektaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ardından yollarda buzlanma riski oluştuğu belirtildi.Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre, 20 Mart Perşembe günü kar yağışı, şiddetli rüzgar ve buzlanma olması beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilçemiz genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.