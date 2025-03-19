Mansur Yavaş gelmemek için yokuş yapıyor! Bilet bulamıyorum dedi, THY’nin uçuşu olduğu ortaya çıktı!

BİLET BULAMIYORUM DEDİ, THY'NİN UÇUŞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Bir televizyon programına bağlanan Yavaş, "Şu an Tayvan'dayım, bilet bulmaya çalışıyorum. Döner dönmez İstanbul'a geleceğim." dedi. Ancak kısa süre içinde Türk Hava Yolları'nın (THY) Tayvan saati ile 22:10'da Taipei-Ankara arasında doğrudan uçuşu olduğu bilgisi ortaya çıktı. Üstelik 275 kişilik uçakta 23 kişilik boş yer olduğu öğrenildi.





Bu durum, kamuoyunda "Mansur Yavaş gerçekten dönmek istiyor muydu?" sorularını gündeme getirdi. Tayvan'dan dönüş için uçuş olduğu halde, neden bilet bulunamadığı veya neden farklı bir alternatifin değerlendirilmediği merak konusu oldu.