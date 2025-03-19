Haberler Gündem Haberleri Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı nasıl zengin oldu? Kameramanlıktan milyonluk servete!
Giriş Tarihi: 19.3.2025 16:40 Son Güncelleme: 19.3.2025 16:44

Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı nasıl zengin oldu? Kameramanlıktan milyonluk servete!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan dev yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında 97 kişi gözaltına alınırken, İBB Medya AŞ’nin yolsuzluk ayağındaki kilit isimlerinden Emrah Bağdatlı’nın firari olduğu orta çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un Tv kanallarında çalıştığı dönemlerde yanında kameraman olarak çalışan Emrah Bağdatlı’nın, Ongun’un İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla kısa sürede dev bir servete ulaştığı belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı nasıl zengin oldu? Kameramanlıktan milyonluk servete!

Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun ile dostluğu aynı televizyon kanalında çalışmalarıyla başladı. Ongun, muhabirken Bağdatlı onun kameramanıydı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un İBB iştirak şirketi MEDYA A.Ş'nin başına geçmesinin hemen ardından 4 Ağustos 2020 tarihinde ŞİMDİ YAPIM A.Ş isminde bir şirket kurdu.

Şirketin kurulmasının hemen ardından daha bir yılını bile doldurmadan İBB'den çeşitli ihaleler aldı. Şirket 2020 - 2021 yılları arasında Medya AŞ ve İGDAŞ'tan aldığı 3 ihaleden 813.000 TL kazandı.

DEĞİŞİK HİKAYELER MİLYONLUK İHALELER!

Ongun'un adeta kara kutusu olan Bağdatlı'nın 2013'te kurduğu ve 2022'de devrettiği DEĞİŞİK HİKAYELER isimli şirketi ise İBB'den aldığı 4 ihaleden 2 milyon 836 bin TL gelir elde ettiği belirlendi.

HEM KOMŞU, HEM ORTAKLAR

Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun kapı komşusu olmasının yanısıra Türkiye Jokey Klübü'nde ortak atlarının olduğu da ortaya çıktı.

Ongun ve Bağdatlı'nın Crispi adını taşıyan yarış atları olduğu belirlenirken, Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Bağdatlı'nın ayrıca evindeki milyonlarca lira değerinde saat koleksiyonu olduğu da tespit edildi.

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Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı nasıl zengin oldu? Kameramanlıktan milyonluk servete!
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