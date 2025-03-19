Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı nasıl zengin oldu? Kameramanlıktan milyonluk servete!

Ongun ve Bağdatlı'nın Crispi adını taşıyan yarış atları olduğu belirlenirken, Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Bağdatlı'nın ayrıca evindeki milyonlarca lira değerinde saat koleksiyonu olduğu da tespit edildi.