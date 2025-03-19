Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı nasıl zengin oldu? Kameramanlıktan milyonluk servete!

Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun ile dostluğu aynı televizyon kanalında çalışmalarıyla başladı. Ongun, muhabirken Bağdatlı onun kameramanıydı. Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un İBB iştirak şirketi MEDYA A.Ş'nin başına geçmesinin hemen ardından 4 Ağustos 2020 tarihinde ŞİMDİ YAPIM A.Ş isminde bir şirket kurdu.
Şirketin kurulmasının hemen ardından daha bir yılını bile doldurmadan İBB'den çeşitli ihaleler aldı. Şirket 2020 - 2021 yılları arasında Medya AŞ ve İGDAŞ'tan aldığı 3 ihaleden 813.000 TL kazandı.
HEM KOMŞU, HEM ORTAKLAR
Emrah Bağdatlı'nın, Murat Ongun kapı komşusu olmasının yanısıra Türkiye Jokey Klübü'nde ortak atlarının olduğu da ortaya çıktı.
Ongun ve Bağdatlı'nın Crispi adını taşıyan yarış atları olduğu belirlenirken, Emrah Bağdatlı'nın Ongun'la ortak olduğu Crispi'nin dışında Ronin isimli bir atı daha mevcut. Bağdatlı'nın ayrıca evindeki milyonlarca lira değerinde saat koleksiyonu olduğu da tespit edildi.