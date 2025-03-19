Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun ilaçlarının verilmediği iddia edilmişti! Başsavcılıktan iddialara yalanlama
Giriş Tarihi: 19.3.2025 18:07 Son Güncelleme: 19.3.2025 18:15

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun ilaçlarının verilmediği iddia edilmişti! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların “ilaçlarının verilmediği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ilaçlarının verilmediği iddia edilmişti! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ DE İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolünün karakolda yapıldığı ve ilaçlarının verilmediği iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ekrem İmamoğlu'nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi' iddiası doğru değildir. Bahse konu sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapılmıştır. Bununla birlikte gözaltında bulunanların kullanmakta olduğu rutin ilaçlar şahıslara emniyet birimlerince verilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun ilaçlarının verilmediği iddia edilmişti! Başsavcılıktan iddialara yalanlama
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