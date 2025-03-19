SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ilaçlarının verilmediği iddia edilmişti! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

Açıklamada, "Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.