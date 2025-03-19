SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun şirketine el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
87 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyon çerçevesinde gözaltına alan isimler arasında basın danışmanı Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da yer alıyordu. 106 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKETİNE EL KONULDU
Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin Vatan emniyetteki işlemleri devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne MASAK raporları doğrultusunda el konulması üzere sulh ceza hakimliğine talepte bulundu. Hakimlik şirkete el konulmasına karar verdi.