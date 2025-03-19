SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun şirketine el konuldu

ŞİRKETİNE EL KONULDU

Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin Vatan emniyetteki işlemleri devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi

Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne MASAK raporları doğrultusunda el konulması üzere sulh ceza hakimliğine talepte bulundu. Hakimlik şirkete el konulmasına karar verdi.