SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Ercan Saatçi de gözaltına alındı

SON DAKİKA... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı.

Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 100'e yakın gözaltı kararı verilen operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki gözaltına alınan isimler arasında eski sanatçı işadamı Ercan Saatçi, işadamı Murat İlbak ve iki kardeşi ile işadamı Adem Soytekin, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Necati Özcan, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, işadamı Ali Gül, İşadamı Muhittin Palazoğlu, İşadamı Ahmet Palazoğlu da bulunuyor.