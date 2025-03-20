Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kanun karşısında ayrıcalık yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmayla ilgili açıklamalar yaptı. Tunç, "Tarafsız ve bağımsız yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturmaları farklı taraflara çekmek, darbe gibi ifadelerle nitelendirmek son derece tehlikeli ve yanlıştır. Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Yargının başlattığı soruşturma ve davaları Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haddini bilmemektir. Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci sükûnetle takip etmek, verilecek kararı saygıyla karşılamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kanun karşısında ayrıcalık yok. İddialar, deliller değerlendirilecek ve tüm şeffaflığı ile kamuoyu öğrenecektir" ifadesini kullandı.