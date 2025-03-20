Aslı Baykal: Bu soruşturmalar temiz siyaset için büyük adım

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararlarına destek verdi. Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil, çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Baykal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerindeki gücüne dikkat çekerek, "Bu etki nereden kaynaklanıyor, ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil" yorumunu yaptı. Önseçim sürecinin bu kadar aceleye getirilmesine de değinen Baykal, "Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını önceden bilmek ve vatandaş ile adaleti karşı karşıya getirmekti" değerlendirmesinde bulundu.

'TEMİZ KURULTAY' ÇAĞRISI

Yürütülen soruşturmalara destek veren Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek" ifadelerini kullandı.