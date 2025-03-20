Bakan Uraloğlu: Gazze’den Ukrayna’ya bize ümitle bakan milyonlarca yürek görüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması ve Vefa İftarı Programı'na katıldı. Trabzon'da bir otelde düzenlenen programda partililerle buluşan Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı zulüm ve şehit edilen Filistinliler nedeniyle bayrama buruk gireceklerini belirterek, "Önümüz Kadir gecesi ve bayram. Hem Kadir gecenizi hem de Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bayramlar, sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün zirve yaptığı günlerdir. Bayramın mübarek olsun cümlesi ise en güzel kardeşlik parolasıdır. Keşke bu bayram, tüm dünyada bayram olsaydı savaş dursaydı, haneler sönmeseydi, çocuklar ölmeseydi neşeyle gülseydi. Ne yazık ki, İsrail'in Gazze'de yeniden başlattığı zulüm ve şehit edilen mazlum Filistinli kardeşlerimiz nedeniyle bir bayrama daha buruk gireceğiz. Bir tarafta yaşamak için yemek arayanlar ama bulamayanlar. Diğer yanda yemek için yaşayanlar ancak gözü doymayıp israf edenler. Ramazan ve bayram, işte tüm bu çelişkileri derinlemesine düşünmemiz, tefekkürle kendimizi sorgulamamız için bir fırsattır" şeklinde konuştu.

"GAZZE'DEN UKRAYNA'YA BİZE ÜMİTLE BAKAN MİLYONLARCA YÜREK GÖRÜYORUZ"

"Dünya ve bölgemiz, ticaret savaşlarının gölgesinde, Rusya-Ukrayna çatışmasının acılarıyla, İsrail'in Gazze'yi işgal eden barbarlığıyla sarsılan bir dönemden geçiyor" diyen Bakan Uraloğlu, "Bu karanlık tablo karşısında Türkiye'miz jeostratejik konumu, köklü tarihi ve kültürel mirası, maddi ve manevi zenginlikleriyle dimdik ayakta duruyor. Cumhurbaşkanımızın ezber bozan liderliği, zalime dur diyen cesareti ve dünyaya meydan okuyan kararlılığıyla ülkemiz, hakikat yolunda ilerliyor. Bizim gayemiz ülkemizin istiklali, milletimizin refahı, bölgemizin huzur ve istikrarıdır. Bu yüzden ne dünyada olup bitenlere sırt çevirebiliriz ne de coğrafyamızda akan kana kayıtsız kalabiliriz. Biz etrafımıza insaniyet gözüyle bakıyoruz. Bir Müslümanın yaklaşımıyla yaklaşıyoruz. Öyle bakınca da Balkanlar'dan Kafkaslara, Afrika'dan Afganistan'a, Gazze'den Ukrayna'ya bize ümitle bakan milyonlarca yürek görüyoruz. Biliyoruz ki bu geniş coğrafyada yaşayan milyonları, sınırlar ayırsa da gönülleri bir. Hepsinin gözü kulağı Türkiye'de, bizlerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da. O Recep Tayyip Erdoğan ki horlanan, yok sayılan, ötekileştirilen Anadolu insanının önünü açtı. Ay yıldızlı bayrağımızın gücünü tüm dünyaya hissettirdi, milletimize yeni ufuklar açtı. Tüm milletimizin ve mazlumların hayır duasını alan bir lider oldu. Dua almak, duayla yol yürümek, duayla yedi düvele karşı durmak herkese nasip olmaz. O çok çalıştı ve Allah'u Teâlâ'nın rızasını kazandı. İyi ki onun yol arkadaşlarıyız. Allah ondan razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti olarak ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'yi modern ulaşım ağlarıyla donatmak, altyapımızı güçlendirmek için var gücümüzle gayret ediyoruz. Trabzon'umuz da bu hizmet kervanından hak ettiği payı alıyor" diye konuştu.

Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Tüm ülkemizle birlikte Trabzon'umuzun kalkınması, refahı için de projeler üretiyor, yatırımlar yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Canı gönülden inanıyorum ki memleketimiz için, ülkemiz için el ele vererek, daha nice güzel yarınlara birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.