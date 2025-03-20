Bakan Yerlikaya duyurdu: Provokatif paylaşımlar tespit edildi, 261 hesap belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Karar sonrası, 62'si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisinin bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ve "Suç İşlemeye Tahrik" suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

37'Sİ YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

18 MİLYONU AŞKIN PAYLAŞIM

İmamoğlu soruşturması kapsamında gözaltı işlemlerinden sonra 20 Mart saat 06:00'a kadar konuyla ilgili toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldı. paylaşımlardan yüzde 66'sının isimli Hesap, yüzde 34'ünün Bot Hesap olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.