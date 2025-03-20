Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’deki gösterilerde 6 polis yaralandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
6 POLİS YARALANDI
CHP'nin provokatif çağrıları sonrası Saraçhane'de toplanan ve taşkınlık çıkaran grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede 6 polis memuru yaralandı.
"POLİSİMİZ ÖRNEK DURUŞ SERGİLEDİ"
Ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerin provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilendiğinin altını çizdi.