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Giriş Tarihi: 20.3.2025 22:17 Son Güncelleme: 20.3.2025 22:33

Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane'deki gösterilerde 6 polis yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de yapılan gösterilerde 6 polisin yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler." dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’deki gösterilerde 6 polis yaralandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

6 POLİS YARALANDI

CHP'nin provokatif çağrıları sonrası Saraçhane'de toplanan ve taşkınlık çıkaran grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede 6 polis memuru yaralandı.

"POLİSİMİZ ÖRNEK DURUŞ SERGİLEDİ"

Ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerin provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta olduğunu belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilendiğinin altını çizdi.

"Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polislere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane'deki gösterilerde 6 polis yaralandı
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