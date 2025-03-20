Büyükelçilerden Erdoğan’a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.