CHP’den kürsü işgali

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını bahane ederek TBMM'nin çalışmasına izin vermedi. Genel Kurul dün emeklilerin bayram ikramiyesini 4 bin liraya çıkartan torba yasa teklifini görüşmek için toplandı. Toplantının başında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz alıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta kin kustu. AK Partili milletvekilleri bu sözlere tepki gösterip sıra kapaklarına vurdu. CHP'li milletvekilleri de Başarır konuşurken kürsünün etrafında toplanarak slogan attı. DEM Partili bazı milletvekilleri de zılgıt çekerek CHP'lilere destek verdi. CHP'liler kürsü işgalinden vazgeçmediği için Genel Kurul kapandı. Meclis emekli ikramiyeleri ile ilgili yasayı görüşemedi.