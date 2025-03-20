Çiftçiye ‘destek’ müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Çiftçiler ile İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Tarımsal üretim planlamasına başladık. Hangi ürünün nerede ne kadar ekileceğini planlıyoruz. Üretim planlaması ile yeni teşvik ve desteklerimizi kamuoyu ile paylaştık. Artık çiftçilerimiz hangi üründe ne kadar destek alacağını biliyor ve buna göre ekim yapıyor. Hayvancılıkta da planlama çalışmalarımız devam ediyor. Üretim planlamalarının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde göreceğiz. Elbette tarım politikalarımızın merkezine suyu alıyoruz. Son 22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini hizmete aldık. Bu yıl içinde 321 tesisi daha hizmete sunacağız. Tarım sigortasının ehemmiyetini tekrar hatırlatıyor, yaptırmayanları yaptırmaya davet ediyorum.

Kırsalda hayat standardını arttırmak, kadın ve genç istihdamın arttırılması için kırsal kalkınma programlarında hibe desteklerimiz bulunuyor. 2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum kuruluşlardan kredi desteği ile 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz. Böylece yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca uluslararası finansman merkezlerinden 1 milyar dolar yani 37 milyar lira yeni kaynağı çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz. Bunun 207 milyon dolarının sadece deprem bölgesine tahsis edildiğini ifade etmek istiyorum.



AMAÇ KALİTELİ ÜRÜN

Tarım bitti iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8'inci sıradadır. 2002'de ülke olarak 1 yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. 186 ülkeye 2 bin 252 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Tohumculukta 104 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar kafidir. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetlerimizi ve sektörü karalamaya devam ederler. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır. Amacımız vatandaşımızın kaliteli ürüne ulaşmasıdır.

Bakanlığımız, sizin alın terinizle ürettiğiniz ürünleri vatandaşlara sahtecilikle satanlara karşı denetim seferberliği başlattı. Denetimler sayesinde tağşişli ürünler anında yayınlanıyor. Açgözlüler özellikle mübarek Ramazan ayında her fırsatı değerlendirmek için çalışıyor. Devlet olarak sahte ürünlerle adeta 4 koldan yoğun bir mücadele içine girdik. Ürün arzına dönük önlemler aldık. Bu mübarek dönemde temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Vatandaşın helal lokmalarına göz koyanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

85 MİLYONUN HUZURU

Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz.



ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKIYOR

Bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya çıkıyor. Sektörün içinde olanlar neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Bitkisel üretimde 24'üncüyüz. 24 üründe ilk 3'teyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9, Avrupa'da 3'üncü sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7'inci, Avrupa'da birinci sıradayız. Meyve ve sebze üretiminde ise dünyada 4'üncüyüz. Bal üretiminde Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Üretimdeki başarılarla birlikte tarım ve orman sektörümüz Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına katkılarından ötürü değil en sancılı dönemlerimizde demokrasimize verdikleri katkılar için minnettarız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde en önde olmanızı unutamayız. Darbecileri durdurmak için mahsullerini ateşe veren çiftçilerimizin fedakarlıklarını unutmayacağız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üzerinden sizlerle beraber geldik.



TOPRAĞA SEVGİYLE DOKUNAN HER EL YARINLARIMIZIN GÜVENCESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilere verilen iftarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında iftarla ilgili, "Emekle yoğrulan toprağın bereketi, iftar soframızda gönül birliğiyle buluştu" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti: "Üretimin, fedakarlığın ve sabrın simgesi olan çiftçilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Toprağa sevgiyle dokunan her el, yarınlarımızın güvencesi. Alın teriyle ülkemize değer katan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. ANKARA



ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle gazilere ve şehit ailelerine takdim edilmek üzere birçok ilin valiliklerine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, düzenlenen törenle şehitlerin ailelerine ve gazilere teslim edildi. Dün düzenlenen törenlerle madalya ve berat takdim edilen aileler ve gaziler şöyle:

❱ DÜZCE: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal ve Şehit Köy Korucusu Nurettin Dursun'un aileleri ile Gazi Polis Memuru Kenan Şengül ve Gazi Uzman Çavuş Onur Kurt.

❱ SİNOP: 22 Aralık 2023'te Irak'ın kuzeyinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun kızı Cemre Nare Erenoğlu.

❱ MANİSA: Şehit Piyade Teğmen Osman Alp, Şehit Mehmet Alp, Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin ailesi ve yakınları. Ayrıca Gazi Eren Öner, Gazi Piyade Uzman Çavuş Bektaş Erin, Gazi İbrahim Yüzer, Gazi Piyade Sözleşmeli Er Himmet Ilıcak ve Gazi Piyade Uzman Çavuş Halim Kaya.

❱ ESKİŞEHİR: 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Gazi Polis Memuru Hasan Alpak.

❱ HAKKÂRİ: Kentteki 31 şehit ailesi.

❱ ŞANLIURFA: 2019'da Barış Pınarı Harekâtı sırasında vurularak yaralanan Gazi Ali Tekin.

❱ NİĞDE: Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailesi.