Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında karar: Mahkeme mal varlığının incelenmesine karar verdi!

Ali Kılıç'ın Maltepe Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde mal varlığında olağanüstü ve açıklanamaz artış bulunduğu, kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindikleri yönünde şikayetler üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlandı.

MAL VARLIĞINDA BELLİ OLMAYAN ARTIŞ

Hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın mal bildiriminde bulunması gereken 11 adet taşınmazda bildirim beyannamesi vermediği, gelir gider karşılaştırması yapıldığında ise 5 milyon 155 bin 41 lira gider fazlası ve mal varlığında belli olmayan bir artış bulunduğu kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde Ali Kılıç'ın mal varlığında geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar yaptığı aktarılan iddianamede, 1 milyon 138 bin 740 lira haksız mal edinme sayılması gereken gider fazlası oluştuğu belirtildi. Kılıç'ın "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapsi ve 10 milyon liraya kadar ağır para cezasına çarptırılması talep edildi.

MAHKEMEDEN MAL VARLIĞI ARAŞTIRMASI

Anadolu 41. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ali Kılıç katılmadı. Talimatla celse arası ifade veren Kılıç, kimlik tespitinde gazeteci olduğunu ve aylık gelirinin 60 bin lira olduğunu belirtti. Hakkındaki suçlamayı reddetti. Avukatı ise Kılıç'ın siyaseten şikayet edildiğini, haksız mal edinme iddialarının somutlaştırılmadığını söyledi. Mahkeme, sanık Kılıç'ın mal varlığının tespit edilmesi, dosyaya ilişkin bilirkişi raporu alınmasına ve davanın Maliye Bakanlığı'na ihbar edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.