Manavgat’ta tarihi tefecilik operasyonu! 15 Milyarlık malvarlığına el konuldu, 4 şirkete kayyum atandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işledikleri tespit edilen şüpheliler Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında teknik takibe alındı.

ANTALYA MERKEZLİ 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan uzun süreli takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Manavgat, Alanya ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; 650 Jandarma personelinin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜTÜN 15 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu örgütün yaklaşık 15 milyar lira değerindeki, 250 odalı beş yıldızlı otel, Organize Sanayi Bölgesinde üzerinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 adet apartman, 2 adet büyük et entegre tesisi, 29 villa, 6 iş yeri 71 arsa ve tarla, 76 adet araç ile 4 şirkete MASAK raporuna istinaden el konuldu. 4 ayrı şirkete de kayyum ataması yapıldı. C.F.'nin elebaşılığını yaptığı çetenin tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikâyetçi olmalarını engelledikleri ortaya çıktı. Teminat olarak aldıkları çekleri faktoring şirketlerinden nakit paraya çeviren şüphelilerin, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda "komisyon" adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi. Zanlılara suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, tefecilik, silahla tehdit, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, çek/senet, tapu, satış sözleşmesi ve telefonlara el konuldu.