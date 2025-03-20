Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. MGK gündeminde Suriye'deki gelişmeler, Şam yönetimi ile terör örgütü arasındaki mutabakat, "Terörsüz Türkiye" politikası çerçevesinde atılan adımlar, Ukrayna savaşı, Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler ve planlanan ateşkes süreci, İsrail'in saldırganlığı, Gazze'ye bombardıman, ateşkes hilafına tutum ile Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Cenevre'de yapılan Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı gibi konularının ele alınması öngörülüyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

MGK toplantısında yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında varılan mutabakatın sahaya yansıması, uygulanması ve takvimi konuşunun masada olması bekleniyor. Suriye'de siyasi birliğin sağlanması, ülkenin terörden temizlenerek devlet mekanizmalarının işlevsel hale gelmesiyle sığınmacıların gönüllü ve onurlu geri dönüşü konusu Ankara için önem taşıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Cumhur ittifakının eşgüdüm halinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye kapsamında atılan adımların yansımalarının MGK gündemine geleceği değerlendiriliyor.

UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için ilk gündem itibaren çaba harcıyor. ABD'de Trump yönetiminin başa gelmesiyle Moskova-Washington hattında temas trafiği başladı. Trump ve Putin görüşmesi sonrası gündeme gelen "sınırlı ateşkes" ve Karadeniz güvenliği ile ilgili gelişmelerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.

İSRAİL SALDIRGANLIĞI

Netanyahu hükümeti, 7 Ekim 2023'ten sonra Filistin'de insanlık suçuna imza attı, bölgesel istikrarı tehlikeye attı. 19 Ocak'ta ateşkese varılsa da önceki gün, Gazze'ye hava saldırısı yaparak 400'den fazla insanı katletti. MGK'da gündeme gelmesi beklenen önemli konulardan birinin de İsrail'in saldırganlığına karşı uluslararası toplumun tutumu, insani yardımlar ve iki devletli çözüm olması öngörülüyor.

DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS

Bu hafta Kıbrıs konusunu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde Cenevre'de 5+1 formatlı gayrıresmi bir Kıbrıs toplantısı yapıldı. Türkiye'yi temsilen Bakan Fidan'ın katıldığı görüşmelerle ilgili kurula bilgi verilmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunun MGK'da gündemde olacağı değerlendiriliyor.