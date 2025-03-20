Nevruz ateşini Erdoğan yakacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nca 21 Mart Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde Nevruz Programı düzenlenecek. Programa ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, nevruzun, yani yeni günün, Türkiye'nin, Türk dünyasının, gönül coğrafyasının ortak bayramı olduğunu belirterek, "Nevruzun bu anlam ve önemine binaen 21 Mart Cuma günü saat 15.00'te Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde ilk nevruz programını gerçekleştireceğiz. Dışarıda geleneksel çadırlarımızın olduğu bölümde ateş yakacağız. Cumhurbaşkanı'mız ilk ateşi yakacak" diye konuştu.