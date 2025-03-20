Son dakika: Dev operasyonda ifadeler başladı

İstanbul Emniyeti; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik büyük bir operasyon başlattı. Operasyonu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Emniyette izinler kaldırılırken, polislerin çalışma saatleri 12-12'ye çekildi. Önceki gün sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Basın Danışmanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, İBB Medya A.Ş.'deki ihaleler ve daha önceden operasyon düzenlenen ve bölücü terör örgütü PKK ile CHP arasında yapılan Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu ifade edilirken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 87 olduğu ifade edilirken, gözaltına alınan kişilerin arasında bazı iş insanlarının da bulunduğu ifade edildi. İBB'ye düzenlenen "Yolsuzluk" operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 100 kişi hakkında, "Terör" operasyonu kapsamında yine Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçirildi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yanında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binası'nda iki Adli Tıp Uzmanı ve bir Adli Tıp Teknisyeni tarafından doktor-hasta özeline riayet edilerek sağlık muayenesinden geçiriliyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı, Ekrem İmamoğlu'nun ve Basın Danışmanı Murat Ongun'un ifadelerinin ise en son alınacağı bilgisine ulaşıldı.