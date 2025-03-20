Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İmamoğlu tarafından görevlendirildi! İşte İBB Başkan vekilliğine getirilen o isim
Giriş Tarihi: 20.3.2025 18:12 Son Güncelleme: 20.3.2025 19:03

SON DAKİKA | İmamoğlu tarafından görevlendirildi! İşte İBB Başkan vekilliğine getirilen o isim

SON DAKİKA HABERLERİ: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi. Buna göre; İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

SON DAKİKA | İmamoğlu tarafından görevlendirildi! İşte İBB Başkan vekilliğine getirilen o isim

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dün el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı, İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verildi.

İBB BAŞKAN VEKALETİ GÖREVİ NURİ ASLAN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

İmamoğlu'nun yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.

CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan

Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA | İmamoğlu tarafından görevlendirildi! İşte İBB Başkan vekilliğine getirilen o isim
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