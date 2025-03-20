SON DAKİKA | Özgür Özel’in sokak çağrılarına sert tepki: Provokatörlerin oyununa gelmeyin

BAKAN TUNÇ: SOKAK ÇAĞRILARI HUKUK DIŞI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrılarının hukuk dışı olduğunu vurgulayarak, yargı makamlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturmaları yürüttüğünü belirtti.

Tunç, suçlamalara cevap verilmesi gereken yerin sokaklar değil, yargı olduğunu ifade ederek, herkesin sağduyulu hareket etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle sorumluluk makamında bulunan kişilerin açıklamalarında daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yargı mensuplarının hiçbir yerden talimat almadığını ve yalnızca dosya kapsamına göre karar verdiğini dile getiren Tunç, soruşturma tamamlandığında tüm delillerin ve iddiaların şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulacağını belirtti.

Bağımsız ve tarafsız yargının vereceği kararlara karşı hak arama yollarının açık olduğunu vurgulayan Tunç, peşin hüküm vermeden sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Vatandaşları polisle karşı karşıya getirme çabalarının ve sokakları karıştırmaya yönelik provokasyonların kimseye fayda sağlamayacağını belirten Tunç, milletin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini söyledi.