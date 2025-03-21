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Giriş Tarihi: 21.3.2025 15:15

Başkan Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye dair şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bosna-Hersek'teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

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Başkan Erdoğan, Bakir İzetbegoviç ile telefonda görüştü
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