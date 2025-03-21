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Giriş Tarihi: 21.3.2025 14:20

Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahip oldukları farklılıklarıyla dünyamızı zenginleştiren özel gereksinimli yavrularımızı Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle gözlerinden öpüyor, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli yavrularımızın fedakar anne ve babalarına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
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