Belediyede bıçaklı ihale kavgası

Bıçaklı kavga 18 Mart'ta Kocaeli'de, Karamürsel Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düzenlenen çay bahçesi ihalesi sonrası eski MHP Karamürsel ilçe Başkanı Çetin Öksüz ayağından bıçaklandı. Öksüz'ün yeğeni ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

'İHALEYE FESAT KARIŞTI'

Kavgada yaralanan Çetin Öksüz ile olaylara şahitlik eden eski başpehlivan Ahmet Taşçı açıklamalarda bulundu. CHP'li Başkan Ahmet Çalık'ı ihaleye fesat karışırmakla suçlayan Öksüz şunları söyledi: "Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın açıklamalarını izlemekteyim. Biz orada iki grup olarak gösteriliyoruz. Oraya biz ihaleye gitmedik kesinlikle. Biz ilçedeydik. Saldırganlar sözde oraya ihaleye geliyorlar. Biz asla oraya kavgaya gitmedik. Ahmet Bey (Çalık) çıkıp, 'Ben bu adamları tanımam' diyor. Bu adamları tanıyorsun Ahmet Bey. Bu adamları tanıdığını da kanıtlayacağım. Orada ihaleye fesat karıştıran Ahmet Çalık'tır. Eşine, dostuna söz vermiş olabilirsin.

Söylediğim gibi, Ahmet Taşçı'nın yerini başkasına söz vermiş. Sen Ahmet abinin yerini nasıl söz verirsin? Ama senin bunu neden yaptığını biliyoruz, hırsın var. Saldırganları neden oraya silahla, bıçakla sokturttun? İhale günü polis çağrılması lazımdı oraya ama sen bunu bilinçli yaptın. Polis olsa bunlar olmayacaktı, orada başka bir firmanın ihalesi vardı." Olayların nasıl geliştiğini aktaran Ahmet Taşçı ise "Böyle bir olay yaşanmasını hiç istemezdik. Esnafa sorun çıkarıldı. İhaleye çıkacak yerlerle ilgili olarak çok farklı şartlar sunuldu esnafımıza. Tabii esnafımız bunlara razı gelmedi. Kişiye özel şartnameler uygulandığı duyulunca, hep beraber iki defa başkana (Ahmet Çalık) bu sorunları anlatmak için gittik. İkisinde de olumlu sonuç alamadık. İhalenin yapılacağı gün, yürütmeyi durdurma kararına ilişkin evrakı teslim etmek istediğimizde ise bu olaylar yaşandı" dedi. Taşçı şöyle devam etti: "Bu kişilerin İstanbul'dan buraya geldikleri konuşuluyordu. Hatta olaylar olurken başkan yardımcısını odasından çıkıp bizim esnafımızı bıçaklayanlar bunlardır. Bunların da Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısının odasında muhafaza edildiği halkın dilinde. Yaralananlardan birinin belediye başkan yardımcısının şoförü olduğunu söylüyorlar ama o şikayetçi olmadı. Neden şikayetçi olmadığını da anlamadım." İHA