CHP yargının iddialarına cevap veremiyor

Başkan Tayyip Erdoğan dün AK Parti Kongre Merkezi'nde 'Soframızda Birlik Yolumuzda İstikrar' sloganı ile gerçekleştirilen Önceki Dönem Milletvekilleri İftar Programı'nda konuştu:

AK Parti 23 yılı bulan iktidarının her anını halka layık olabilmek için çabalamıştır. Türkiye'yi son 2 asırdır sıkıştığı ekonomik ve sosyal cendereden çıkarmak AK Parti'ye nasip oldu. Bize oy versin vermesin, bu ülkede yaşayan herkese dokunmayı başardık. Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur.

AK Parti'de yolunu şaşıranlar ya da yolunu ayıranlar dışında, eski diye bir şey söz konusu değildir. Bayrak yarışı dışında kalanlar oyun dışına çıkmıyor, nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini heba edecek lükse sahip değiliz. AK Parti'ye aidiyet, son nefese kadar sahip çıkılacak onurlu bir mirastır. Bu harekette küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu olamaz. Kırgınlık varsa giderilir, yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup düzeltilir. Her birimiz hanemizden başlayarak eşimize dostumuza hep hakkı ve hakikati anlatmakla mükellefiz.

Türkiye her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlere uyanan, belki de dünyanın en hareketli ülkesi. Bu gündemlerin bir kısmı ülkenin gerçekten ihtiyacı olan hususları ihtiva ederken, bir kısmı da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını, ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti, riyakarlığın dik alasıdır. 'Hata, hata ile savunulamaz' diye bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de merhum Ziya Paşa'nın dediği gibi 'herkesi kör, alemi sersem sandığı' için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı, şecaat arz ederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Halbuki böyle yaparak kendilerini bırakınız halkı, en yakınlarının dahi yüzlerine bakamayacak hale düşürdüklerinin farkında bile değiller.

AKILLARINI ESİR ALDI



Muhalefetin hırs ve ihtirası adeta akıllarını esir aldı. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Dikkat ederseniz CHP'siyle, medyasıyla ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar, veremiyorlar. Bunun yerine konuyu siyasi sloganlara hapsederek, kendi tabanlarını tahrik etme, milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'Kardeşim, bu diploma alın teriyle, usulüne uygun şekilde alınmış bir belgedir.' Bunu, ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla ve hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. TİMSAH GÖZYAŞLARI

Aynı şekilde, deseler ki 'Kardeşim, belediyede hiçbir hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlık, karanlık ve karmaşık ilişki yok.' Bunu da yine işin erbabı vasıtasıyla ve hukuki deliller ışığında konuşup tartışmak mümkün ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar. Kamuoyu önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır.



İSRAİL DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞULACAK



Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, İsrail'in işlediği savaş, soykırım ve insanlık suçlarına engel olmayanlar, hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. (İsrail) Sırtını dayadıkları güçlerden cesaret alarak çocukları katledenler, Allah'ın izniyle döktükleri masum kanlarında boğulacaklardır. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye inşallah devam edeceğiz.





SIRA SİLAHLARIN TESLİMİNE GELDİ



Sessiz devrimlerimizle bir yandan terörün istismar zeminini ortadan kaldırırken, diğer yandan da kararlı ve etkili operasyonlarla topraklarımızı teröristlerden temizledik. Sadece teröristlerden mi? Yolsuzluklardan da temizledik. Şimdi de bizi 'Terörsüz Türkiye' hedefimize biraz daha yaklaştıracak ve 40 yıllık meseleye son noktayı koyacak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz. Son adımı ,bölücü örgütün feshi ve silahlarının teslimi olarak özetleyebiliriz. Biz, devlet ve yönetim olarak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirerek gerekli görüşmeleri sağlayıp, çağrının yapılmasını temin ettik. Şimdi sıra örgütün kurucusunun çağrısına harfiyen uyarak feshini ilan edip, silahlarını teslim etmeye gelmiştir. Şayet bu gerçekleşirse Türkiye, 40 yıllık bir musibetten suhuletle kurtulma imkanına kavuşacaktır.



MÜSAMERELERİNE AYIRACAK VAKTİMİZ YOK



CHP'nin meseleleri, ülkenin ve milletin değil, kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim ne şahsen ne parti ne de İttifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok. Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, pervasızca etrafa saçacak kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok. Yalanın, dolanın, hilenin, yüze gülüp sırtından hançerlemenin hiç eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor.