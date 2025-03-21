Diploma iptali ilk değil! Ekrem İmamoğlu kararı sonrası akıllara geldi: O Bakan TBMM’den askere gitmişti

Diploması iptal edilen kişiler kamu görevinden çıkarıldı. Ayrıca bu kişilerden bazıları kısa dönem askerlikten faydalandıkları için uzun dönem askerlik yapmak zorunda kaldı.

MACAR CUMHURBAŞKANI DOKTOR ÜNVANI ELİNDEN ALINDI

2011'de Almanya eski Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg'in doktora tezinde intihal yaptığı tespit edilerek doktora unvanı iptal edildi. 2012 yılında Macaristan Cumhurbaşkanı Pál Schmitt'in, hazırladığı doktora tezinin önemli bir kısmının başkalarına ait araştırmalardan kopyalandığının ortaya çıkmasının ardından doktorluk unvanı geri alındı. Olayın ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Pál Schmitt, görevinden istifa etti.