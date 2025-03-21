Evimiz yıkıldı ama... Devletimiz yanımızdaydı

Asrın felaketinin yaralarını hızla sarmaya devam eden devlet, 182 bin kişilik personel ordusuyla gece-gündüz mesaiye devam ediyor. İnşa edilen her ev, yarım kalan hayatlara, acı dolu kalplere yeni bir 'kapı' açıyor. Elazığlı Bayram-Arzu İnce çiftinin yeni yuva mutluluğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Kurum, "Biliyoruz ki attığımız her temelde umut var. Elazığ'daki Arzu Hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz" dedi.

1 YIL DOLMADAN İNŞA EDİLDİ

2020 yılındaki Sivrice depreminde onlarca yakınını kaybeden İnce çifti, 6 Şubat depremlerinde bir kez daha ölümün eşiğinden döndü. Deprem gecesi çıktıkları 23 yıllık evlerine bir daha dönemeyen bir çocuk sahibi çift, devletin ve milletin seferberliği ile hayata tutundu.

Çadır, konteyner ve kiralık ev derken depremin 1. yılı dolmadan Elazığ'ın Yemişlik Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutlarına yerleşen Bayram İnce ve Arzu İnce, acı dolu sürecin ardından yaşadıkları mutluluğu anlattı. Bayram İnce, "Sıfır ev, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. O da kimin sayesinde? Devletimizin sayesinde. Her zaman devlet arkamızdaydı bunu hep hissettik" dedi.

Arzu İnce ise üst üste yaşadıkları depremlerin ve can kayıplarının ağır yükünü hâlâ taşıdığını dile getirerek, "Evimiz yıkıldığı zaman çok üzülmüştüm. Kura çekimi olduğu zaman da 'İnşallah o kadar üzüldüğüme değer' demiştim. Anahtarı alıp evi ilk gördüğüm an bambaşkaydı. İçeriye girdiğimizde eşime 'Bizim evimiz yıkıldı ama devletimiz bizim yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı' dedim. Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.