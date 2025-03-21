İBB’nin haraç çarkı: AVM’den 5 milyon euro rüşvet istedi

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında gözaltına alınan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız ile Süleyman Atik'in, İstanbul Bakırköy'deki Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak 5 milyon euro rüşvet talep ettiği ve kabul etmeyince AVM'ye 197 milyon lira ceza kesildiği öne sürüldü. İmamoğlu'na en yakın isimlerden biri olarak bilinen Ertan Yıldız, Capacity AVM sahipleriyle Süleyman Atik aracılığıyla temasa geçti. Atik iddiaya göre AVM sahiplerini ofisine çağırarak, "15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız" dedi. Bu tehdide rağmen AVM sahipleri rüşvet teklifini reddetti. AVM yönetiminin rüşvet ödemeyi kabul etmemesi üzerine İBB yönetimi harekete geçti ve Capacity AVM'ye depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 197 milyon TL ceza kesti. Ancak AVM sahipleri, bu karara karşı idari dava açarak bağımsız kurumlardan depreme dayanıklılık raporu aldı. Bu arada Ertan Yıldız'ın emniyet takibinden kurtulmak için telefonunu eşinin çantasına bırakarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Şüphelilerden 87'si gözaltına alınırken, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Bu arada şüphelilerden İBB iştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu'nun 'gizli kasası' olarak bilinen Ertan Yıldız, işadamı Mehmet Muhittin Palazoğlu, reklamcı Murat Kapki ve işadamı Hüseyin Köksal'ın mal varlıklarına Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el konuldu.