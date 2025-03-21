İBB’ye yönelik operasyonda yeni detay: Büyük çark ortaya çıkarıldı!

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltında olan 22 yaşındaki şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın, iş insanı Ali Nuhoğlu'nun Nuhoğlu İnşaat adlı firmasında elektrikçi olarak çalıştığı ortaya çıktı.



İNŞAAT MALZEMESİ ALINMIŞ GİBİ GÖSTERİLEREK...



Ali Nuhoğlu'nun yanında çalışan SGK'lı elektrikçisi Ceylan, 2023 yılının Nisan ayında Ali Nuhoğlu'nun İSTCON İnşaat Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2024 yılında İBB iştirakçisi olan KİPTAŞ ve İSFALT'tan İSTCON'a inşaat malzemesi alınmış gibi gösterilerek üç milyar liralık ihale verildiği iddia edildi.



KENDİ KİŞİSEL HESABINA AKTARILDI



Polisin tespitlerine ve iddialara göre; para daha sonra İSTCON'dan yine Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı kendi adına kayıtlı firmasına aktarıldı. Para oradan da Ali Nuhoğlu'nun kendi kişisel hesabına aktarıldı. Paralar daha sonra vekâletle Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'nun şoförü M.G. tarafından bankadan nakit olarak çekildi. Bu detayların MASAK raporları ile tespit edildiği vurgulanırken, Ali Nuhoğlu ve elektrikçiliğini yaparken bir anda İSTCON'un başına geçen Furkan Remzi Ceylan arasında herhangi bir akrabalık bağı olmadığı tespit edildi.